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8/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:15JST 8/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32010.26、+153.55）
・NYダウは上昇（34472.98、+184.15）
・ナスダック総合指数は上昇（13721.03、+215.16）
・シカゴ日経先物は上昇（31995、大阪比+25）
・SOX指数は上昇（3602.01、+74.32）
・VIX指数は低下（15.98、-0.99）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝144.70-80円
・米原油先物は下落（78.89、-0.75）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・スーパーマーケット売上高（7月）
・東京電力が福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出
・韓国、インドネシア、トルコの中央銀行が政策金利発表
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米耐久財受注（7月）
・30年物米インフレ連動国債（TIPS）入札
・米カンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」
（26日まで）
・主要20カ国地域（G20）貿易投資相会合（25日まで）《ST》
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