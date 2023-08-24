*08:15JST 8/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32010.26、+153.55）

・NYダウは上昇（34472.98、+184.15）

・ナスダック総合指数は上昇（13721.03、+215.16）

・シカゴ日経先物は上昇（31995、大阪比+25）

・SOX指数は上昇（3602.01、+74.32）

・VIX指数は低下（15.98、-0.99）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝144.70-80円

・米原油先物は下落（78.89、-0.75）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・スーパーマーケット売上高（7月）

・東京電力が福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出

・韓国、インドネシア、トルコの中央銀行が政策金利発表

・中国SWIFTグローバル支払い元建て（7月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米耐久財受注（7月）

・30年物米インフレ連動国債（TIPS）入札

・米カンザスシティー連銀主催の国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」

（26日まで）

・主要20カ国地域（G20）貿易投資相会合（25日まで）《ST》