ビーミング by ビームス×ニードバイヘリテージ新作デニムパンツ、50年代の米軍デニム加工など

ニードバイヘリテージ(NEEDBY heritage)から、ビーミング by ビームス(B:MING by BEAMS)別注の新作デニムパンツが登場。2023年8月18日(金)より、全国のビーミング by ビームス取扱店舗にて発売される。

ビーミング by ビームス別注デニムパンツ2型

ニードバイヘリテージは、“日本のデニム産業の伝統や技術を守り、次世代へ継承したい”との想いから、2023年春夏シーズンよりスタートしたデニムブランド。ユーズド加工技術を駆使した、時代に左右されないベーシックなビジュアルのデニムを展開する。今回登場する新作デニムパンツは、ワイドシルエットの「ANDY」とストレートシルエットの「JOE」の2型。それぞれカラーは、ライトユーズドとダークユーズドを用意している。

「ANDY」ワイドストレート デニム パンツは、U.S.NAVYの50年代デニムをイメージして型から別注したマスキュリンな1着。スラックス風のポケットワークを組み合わせるなど、現代にマッチするアレンジを加えているのが特徴だ。

一方の「JOE」ストレート デニム パンツは、90年代のアメリカデニムパンツをベースにした加工や当時の流行を意識した長めのレングスが特徴。金茶カラーのステッチを施して、5つのポケットを配したデザインに仕上げている。

両方とも素材には、程よい柔らかさとしっかりとしたハリを兼ね備えた11.75オンスの比較的薄手のコットンデニムを採用している。

【詳細】

ビーミング by ビームス×ニードバイヘリテージ

発売日:2023年8月18日(金)

取扱店舗:全国のビーミング by ビームス取扱店舗

価格:

・「ANDY」ワイドストレート デニム パンツ 17,600円

・「JOE」ストレート デニム パンツ 16,500円