*07:43JST NY原油：反落で82.51ドル、ドル高を意識した売りが増える

NY原油先物9月限は反落（NYMEX原油9月限終値：82.51 ↓0.68）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.68ドルの82.51ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.76ドル-83.20ドル。米国市場の序盤に81.76ドルまで下げた後、83.20ドルまで戻したが、ドル高を意識した売りが増えたことで上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に82ドル台で推移。《CS》