*07:08JST NY原油：小幅高、一時83.81ドルまで強含み

NYMEX原油9月限終値：83.19 ↑0.37

11日のNY原油先物9月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋0.37ドル（＋0.45％）の83.19ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.23ドル-83.81ドル。ロンドン市場で82.23ドルまで下げた後、米国市場の後半にかけて83.81ドルまで反発。ただ、ドル高を意識した売りが入ったことで上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に83ドル台前半で推移。《MK》