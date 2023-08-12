関連記事
NY原油：小幅高、一時83.81ドルまで強含み
記事提供元：フィスコ
*07:08JST NY原油：小幅高、一時83.81ドルまで強含み
NYMEX原油9月限終値：83.19 ↑0.37
11日のNY原油先物9月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋0.37ドル（＋0.45％）の83.19ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.23ドル-83.81ドル。ロンドン市場で82.23ドルまで下げた後、米国市場の後半にかけて83.81ドルまで反発。ただ、ドル高を意識した売りが入ったことで上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に83ドル台前半で推移。《MK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY原油：続伸で84.40ドル、株安で上げ幅はやや縮小 8/10 07:33
- NY外為：カナダドル堅調、NY原油先物は年初来高値更新 8/ 9 23:56
- 原油価格の上昇傾向は続くのか? 8/ 9 08:29
- NY原油：反発で82.92ドル、需給ひっ迫の思惑が再浮上 8/ 9 07:35
- NY原油：反落で81.94ドル、ドル安一服など意識した売りが入る 8/ 8 07:33