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8/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 8/10
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝143.60-70円
・米原油先物は上昇（84.40、+1.48）
・VIX指数は低下（15.96、-0.03）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（32204.33、-172.96）
・NYダウは下落（35123.36、-191.13）
・ナスダック総合指数は下落（13722.02、-162.31）
・シカゴ日経先物は下落（32120、大阪比-100）
・SOX指数は下落（3610.47、-68.95）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・8月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・4-6月期決算発表の集中日
・国内企業物価指数（7月）
・対外対内証券投資（先週）
・東京オフィス空室率（7月）
・東エレク＜8035＞、リクルートHD＜6098＞、三菱地所＜8802＞、日本郵政＜6178＞など決
算発表
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インドRBI現金準備率
・トルコ失業率（6月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（6月）
・米消費者物価コア指数（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米財政収支（7月）
・米アトランタ連銀総裁が雇用を巡るイベントで歓迎のあいさつ
・米30年物国債入札
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・シーメンス、アリアンツ、アリババグループホールディングなど決算発表《ST》
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