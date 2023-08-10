*07:33JST NY原油：続伸で84.40ドル、株安で上げ幅はやや縮小

NY原油先物9月限は続伸（NYMEX原油9月限終値：84.40 ↑1.48）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋1.48ドルの84.40ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.67ドル-84.65ドル。アジア市場で82.67ドルまで売られた後、米国市場の前半にかけて84.65ドルまで買われた。ただ、株安を嫌気した売りが入っており、一時83.02ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に84ドル台で推移。《CS》