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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、中生産者物価指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、中生産者物価指数など
＜国内＞
08:50 マネーストック(7月)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
15:00 工作機械受注(7月) -21.1％
JRCが東証グロースに新規上場(公開価格:1110円)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(7月) -0.5％ 0％
10:30 中・生産者物価指数(7月) -4.0％ -5.4％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) -0.01％
21:00 ブ・小売売上高(6月) -1.0％
中・資金調達総額(7月、15日までに) 1兆1700億元 4兆2241億元
中・マネーサプライ(7月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(7月、15日までに) 8000億元 3兆495億元
米・四半期入札(10年物)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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