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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、中生産者物価指数など

2023年8月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、中生産者物価指数など
＜国内＞
08:50　マネーストック(7月)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
15:00　工作機械受注(7月)　　-21.1％


JRCが東証グロースに新規上場(公開価格:1110円)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(7月)　-0.5％　0％
10:30　中・生産者物価指数(7月)　-4.0％　-5.4％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　-0.01％
21:00　ブ・小売売上高(6月)　　-1.0％


中・資金調達総額(7月、15日までに)　1兆1700億元　4兆2241億元

中・マネーサプライ(7月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(7月、15日までに)　8000億元　3兆495億元

米・四半期入札(10年物)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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