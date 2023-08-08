ＨＣＨ　大幅に続伸、23年9月期第3四半期の営業利益42.5％増、進捗率93％／新興市場スナップショット

*14:34JST <7361> ＨＣＨ 2800 +102

大幅に続伸。23年9月期第3四半期累計（22年10月-23年6月）の営業利益を前年同期比42.5％増の5.21億円と発表している。前期に実施したM＆Aのシナジーが発現したほか、契約単価の向上や受託案件の順調な進捗が寄与した。前年同期に発生したM＆A付随費用などの一過性費用が一巡したことも利益を押し上げた。通期予想は前期比2.7％増の5.60億円で据え置いた。進捗率は93％に達している。《ST》