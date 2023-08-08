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J・TEC 大幅に3日続伸、24年3月期の営業利益予想を上方修正、経産省の事業採択で／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:50JST <7774> J・TEC 572 +29
大幅に3日続伸。24年3月期の営業損益予想を従来の0.83億円の黒字から1.26億円の黒字（前期実績7.28億円の赤字）に上方修正している。経済産業省の「再生・細胞医療・遺伝子治療の社会実装に向けた環境整備事業費補助金」で自社の申請事業が採択されたことに伴い、補助金収入（営業外収益、販管費から控除）が見込まれるため。同事業では、既承認品の市場拡大と新規製品の臨床使用の推進を目指す環境整備を実施する。《ST》
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