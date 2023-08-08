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ブロードエンター 一時ストップ高、23年12月期上期は営業黒字に転換、高速インターネットなど堅調／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:58JST <4415> ブロードエンター 1695 +240
一時ストップ高。23年12月期第2四半期累計（23年1-6月）の営業損益を1.44億円の黒字（前年同期実績は0.44億円の赤字）と発表している。マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」やIoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」の受注件数が堅調に推移し、黒字転換に寄与した。通期予想は前期比68.3％増の4.88億円の黒字で据え置いた。第1四半期（0.11億円の赤字）から損益が改善したことも評価されているようだ。《ST》
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