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Windows NT 3.1、30周年を迎える
記事提供元：スラド
headless 曰く、 Microsoft の Windows NT 3.1 が 7 月 27 日、リリースから 30 周年を迎えたそうだ(Windows Server Essentials and Small Business Server の記事、Neowin の記事)。
Windows NT 3.1 英語版がリリースされたのは 1993 年 7 月 27 日。Windows NT ファミリーの最初のバージョンとなった Windows NT 3.1 は 32 ビットアーキテクチャーや異なるプロセッサーへの移植性を備え、コンピューティングの新しい時代の扉を開いた。プリエンプティブマルチタスクやマルチプロセッシング、マルチユーザーサポートといった重要な機能はオペレーティングシステムの標準を引き上げ、以降の Windows および Windows Server の礎を築いたとのことだ。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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