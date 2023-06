ChatGPTにより外国語の会話や構文の学習を効果的に進める方法

ChatGPTは、2022年11月にリリースされた人工知能(AI)チャットボットだ。言語処理技術を用いたAIの一種で、様々な質問に対して瞬時に回答してくれる。英語以外にも、欧州、アジア、アラブ諸国の主要言語に対応している。

【こちらも】ChatGPTをプログラミングの副業に活用するアイデア

ChatGPTの最大の特徴は、人間が自然と感じる文章表現を瞬時に生成できることだ。ネイティブのような自然な言葉のやりとりが可能なので、外国語会話や文法構文などの学習にも活用できる。以下にChatGPTを使った外国語学習の具体的な方法について紹介する。

●1. 会話練習

まずは自分が学びたい分野や興味のあるジャンルについて、何か質問を投げかけてみよう。宇宙や科学、経済状況、人気タレント、SDGsなどありとあらゆるジャンルの質問に瞬時に回答が得られる。

例えば、フランスの有名な政治家シャルル・ド・ゴールについて英語で質問してみる。パリの空港の名前に彼の名が冠されているという一言も添えてみる。

「I'd like to ask you about famous French president in World war 2. there are also the airport in Pari, named his name.」(この英文には文法や構文の間違いも多いが、その点は後述する)

シャルル・ド・ゴールは1959年から1969年までフランスの大統領を務めた政治家なので、上記の質問にある第二次世界大戦中に大統領であった、というのは事実誤認である。

しかし、間違いだらけの質問でも、ChatGPTはすらすらと正しい答えを教えてくれる。下記がChatGPTの回答内容だ。

・ChatGPT

The famous French president during World War II is Charles de Gaulle. Charles de Gaulle was a key figure in the French Resistance against Nazi Germany and became the leader of the Free French Forces, the government-in-exile that opposed the collaborationist Vichy regime. He is known for his passionate speeches and his unwavering commitment to liberating France.

After the war, Charles de Gaulle played a crucial role in the reconstruction of France and the establishment of the French Fifth Republic. He served as the President of France from 1959 to 1969. De Gaulle implemented significant political and economic reforms during his presidency and was instrumental in asserting France's independence and influence on the world stage.

The airport you mentioned in Paris is called Charles de Gaulle Airport (Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle). It is one of the largest and busiest airports in the world, serving as a major international gateway to France. The airport was named in honor of Charles de Gaulle in 1974, five years after his death.

●2. 文法や構文を学習する

ChatGPTにお願いすれば、自分が入力した英文を正確な文章に直してもらうことが可能だ。

例えば最初に入力した英文の質問「I'd like to ask you about famous French president in World war 2. there are also the airport in Pari, named his name.」は、前述の通り間違えだらけだ。「この文章を正確な英語に直してください」と入力すると瞬時で下記の返答が得られる。

・ChatGPT

I would like to ask you about the famous French president during World War II. There is also an airport in Paris named after him.

ChatGPTが直してくれた文の「named after him.の意味は?」と質問すると

ChatGPT

「"Named after"は、ある人や物事が別の人や物事に名前を付けられるという意味です。例えば、「パリにあるエアポートが彼の名前である」という場合、そのエアポートの名前がその人に敬意を表して付けられたことを意味しています。」

このように、ChatGPTは会話、構文、単語の意味など疑問に感じたことを矢継ぎ早に質問しても、いやな顔一つせず、すらすらと答えてくれる。

●3. 外国語を日本語やその他の第3言語に訳してもらう

ChatGPTは複数の言語の間を自由自在に行き来できる。例えば、シャルル・ド・ゴールに関する先ほどの質問の答えを日本語訳してもらう。

「please tell me in Japanese」と入力すると1秒もたたずに下記の文章が生成される。長文のためここでは最初の部分だけ掲載する。

・ChatGPT

「第二次世界大戦中の有名なフランスの大統領についてお話しします。その方の名前はシャルル・ド・ゴールです。シャルル・ド・ゴールは、ナチス・ドイツに対するフランスのレジスタンス運動の中心的人物であり、協力政権となったヴィシー政権に対抗する亡命政府である自由フランスの指導者となりました。彼は情熱的な演説とフランス解放への断固たる決意で知られています。……」

「中国語でお願いします」と入力すれば

・ChatGPT

关于二战期间著名的法国总统,他的名字是戴高乐(Charles de Gaulle)。戴高乐是法国反抗纳粹德国的抵抗运动的关键人物,并成为自由法国军的领导人,该政府流亡反对合作政权维希政权。他以激情澎湃的演讲和对解放法国的坚定承诺而闻名。……

●4. 丁寧で感じの良い自然な外国語が学べる。

ChatGPTの言葉遣いは、優しくて思いやりにあふれている。ChatGPTと会話学習を進めれば、エレガントな外国語が習得できるだろう。

「今日は本当にありがとうございました。大変助かりました。またよろしくお願い致します。」と入力すると、下記のように丁寧な言葉が返ってくる。もちろん外国語でも同様だ。

・ChatGPT

「どういたしまして!お力になれてうれしいです。また何か質問やお困りごとがありましたら、いつでもお気軽にお尋ねください。お力になれることを願っています。どうぞよい一日をお過ごしください!」

●まとめ

言語処理技術が進歩する中、今後外国語学習において、会話力や瞬発力がますます重要になる。ChatGPTと外国語会話を楽しむときは、言いたいことを知っている単語で素早く文章にして送ろう。

作文に辞書は使わず、語順や文法を直さずに、頭の中にある単語を並べていこう。ChatGPTとの外国語学習は、緊張、気遣い、費用、時間調整といったわずらわしさと無縁なので、楽しくストレスフリーで続けられる。(記事:薄井由・記事一覧を見る)