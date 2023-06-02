*14:57JST インテリックス---不動産小口化商品「アセットシェアリング札幌」の運用を開始

インテリックス＜8940＞は5月31日、不動産特定共同事業法に基づく不動産小口化商品「アセットシェアリング」シリーズ第8弾「アセットシェアリング札幌」の任意組合を組成し、運用を開始することを発表。

「アセットシェアリング札幌」の対象不動産は、LILAC壱番館である。最低出資金額は100万円（1口）で、募集総額（口数）は、4.8億円（480口）である。運用期間は、10年間で、予定利回り約5.26％（分配予定利回り約3.46％）で、収益分配は、年2回（毎年2月及び8月）である。

リノベーション事業を手掛けている同社は今後も、強みである不動産ソリューション力を活かした付加価値の高い「アセットシェアリング」シリーズを提供していく。《SI》