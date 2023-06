「ハーシー」からチョコミントの新作アイスバー、チョコチップ入りのザクザクチョコでコーティング

チョコレートブランド「ハーシー(HERSHEY’S)」の新作チョコレートアイスバー「HERSHEY’Sチョコレートアイスバー<ザクザクチョコミント>」が、2023年6月5日(月)に全国で発売される。

■「ハーシー」からチョコミントの新作アイスバー

創業から125年以上に渡って愛される老舗チョコレートブランド「ハーシー」。アメリカで最も有名なチョコレート菓子のひとつであるチョコレートバーをアイスで表現した「HERSHEY’Sチョコレートアイスバー」の新作は、人気のチョコミントだ。

■チョコチップ入りのチョコレートでコーティング

「ハーシー」ブランドでも人気のあるミント味を、チョコチップを混ぜ込んだアイスバーで表現。仕上げに周囲をブラッククッキー入りのチョココーチングで包み込んだ、ザクザクしたチョコレートの食感とミントアイスの爽やかな味わいが楽しめるフレーバーとなっている。

■商品情報

「HERSHEY’Sチョコレートアイスバー<ザクザクチョコミント>」

発売日:2023年6月5日(月)

発売地区:全国

希望小売価格:183円

HERSHEY'S trademark and trade dress are used under license.