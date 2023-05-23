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日本紙 大幅続伸、下期からの収益大幅回復を見込んで国内証券が格上げ
記事提供元：フィスコ
*10:02JST 日本紙---大幅続伸、下期からの収益大幅回復を見込んで国内証券が格上げ
日本紙＜3863＞は大幅続伸。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、目標株価も1010円から1560円に引き上げている。印刷用紙や段原紙の値上げ効果に加え、収益改善対策や原燃料安による費用改善が見込めるため、今下期から利益は大幅に回復すると考えているもよう。24年3月期営業利益は会社計画240億円を上回る270億円、25年3月期は408億円にまで業績予想を上方修正している。《ST》
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