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出来高変化率ランキング（14時台）～東洋証、ウェルプレイドRがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東洋証、ウェルプレイドRがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月22日 14:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7357＞ ジオコード 2974200 221320 1243.85% 0.85%
＜4438＞ Welby 509200 43560 1068.96% 17.27%
＜4891＞ ティムス 1093600 122820 790.41% -13.99%
＜4055＞ ティアンドエス 1184000 179100 561.08% 12.12%
＜3647＞ G3HD 2170800 375940 477.43% 1.34%
＜2428＞ ウェルネット 634400 118600 434.91% 2.9%
＜7356＞ Retty 3887300 736520 427.79% 10.9%
＜3901＞ マークラインズ 278500 59740 366.19% 9.3%
＜3137＞ ファンデリー 1715800 369020 364.96% 4.41%
＜4719＞ アルファ 252700 56420 347.89% 3.69%
＜4107＞ 伊勢化 95100 24020 295.92% 4.62%
＜2437＞ Shinwa 1817600 474740 282.86% 4.83%
＜6862＞ ミナトHD 664100 175660 278.06% -6.34%
＜7942＞ JSP 86800 25440 241.19% 3.74%
＜7014＞ 名村造船 13101200 4111120 218.68% 15.57%
＜2936＞ ベースフード 618000 199300 210.09% 2.28%
＜8630＞ SOMPO 3196800 1084820 194.68% -0.38%
＜5759＞ 日本電解 273400 95480 186.34% 3.62%
＜4992＞ 北興化 271300 95240 184.86% 2.3%
＜4109＞ ステラケミファ 189500 66780 183.77% 3.78%
<4418> JDSC 295000 105860 178.67% 3.52%
<8766> 東京海上 11494800 4373160 162.85% 5.33%
<1547> 上場米国 136170 53060 156.63% -0.62%
<4238> ミライアル 272700 107060 154.72% 5.32%
<5852> アーレスティ 3773800 1487460 153.71% -4.97%
<8614>* 東洋証 514400 205360 150.49% -6.23%
<6775> TBグループ 1623600 652100 148.98% 10.83%
<9565>* ウェルプレイドR 43500 17740 145.21% 4.02%
<6819> 伊豆シャボテン 3908900 1614820 142.06% 10%
<7214> GMB 1667200 724220 130.21% 17.85%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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