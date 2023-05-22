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出来高変化率ランキング（14時台）～東洋証、ウェルプレイドRがランクイン

2023年5月22日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東洋証、ウェルプレイドRがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月22日　14:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7357＞ ジオコード　　　　 　2974200 　221320　 1243.85% 0.85%
＜4438＞ Welby　　　　 　509200 　43560　 1068.96% 17.27%
＜4891＞ ティムス　　　　　 　1093600 　122820　 790.41% -13.99%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　1184000 　179100　 561.08% 12.12%
＜3647＞ G3HD　　　　　 　2170800 　375940　 477.43% 1.34%
＜2428＞ ウェルネット　　　 　634400 　118600　 434.91% 2.9%
＜7356＞ Retty　　　　 　3887300 　736520　 427.79% 10.9%
＜3901＞ マークラインズ　　 　278500 　59740　 366.19% 9.3%
＜3137＞ ファンデリー　　　 　1715800 　369020　 364.96% 4.41%
＜4719＞ アルファ　　　　　 　252700 　56420　 347.89% 3.69%
＜4107＞ 伊勢化　　　　　　 　95100 　24020　 295.92% 4.62%
＜2437＞ Shinwa　　　 　1817600 　474740　 282.86% 4.83%
＜6862＞ ミナトHD　　　　 　664100 　175660　 278.06% -6.34%
＜7942＞ JSP　　　　　　 　86800 　25440　 241.19% 3.74%
＜7014＞ 名村造船　　　　　 　13101200 　4111120　 218.68% 15.57%
＜2936＞ ベースフード　　　 　618000 　199300　 210.09% 2.28%
＜8630＞ SOMPO　　　　 　3196800 　1084820　 194.68% -0.38%
＜5759＞ 日本電解　　　　　 　273400 　95480　 186.34% 3.62%
＜4992＞ 北興化　　　　　　 　271300 　95240　 184.86% 2.3%
＜4109＞ ステラケミファ　　 　189500 　66780　 183.77% 3.78%
<4418> JDSC　　　　　 　295000 　105860　 178.67% 3.52%
<8766> 東京海上　　　　　 　11494800 　4373160　 162.85% 5.33%
<1547> 上場米国　　　　　 　136170 　53060　 156.63% -0.62%
<4238> ミライアル　　　　 　272700 　107060　 154.72% 5.32%
<5852> アーレスティ　　　 　3773800 　1487460　 153.71% -4.97%
<8614>* 東洋証　　　　　　 　514400 　205360　 150.49% -6.23%
<6775> TBグループ　　　 　1623600 　652100　 148.98% 10.83%
<9565>* ウェルプレイドR　 　43500 　17740　 145.21% 4.02%
<6819> 伊豆シャボテン　　 　3908900 　1614820　 142.06% 10%
<7214> GMB　　　　　　 　1667200 　724220　 130.21% 17.85%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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