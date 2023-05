タナカダイスケ新作＆リメイクTシャツの即売イベント、アッキガイや盆栽モチーフなど

タナカダイスケ(tanakadaisuke)の新作TシャツやアーカイブTシャツが、渋谷・エレファント スタジオに集結。2023年5月26日(金)・27日(土)の2日間限定で販売される。

■Tシャツ即売イベントが開催へ

受注生産で販売するタナカダイスケが、新作とアーカイブのTシャツ即売イベントを2日間に渡り開催。期間中は、チェリーや立体的な"アッキガイ”、刺繍の"盆栽”など、キッチュなモチーフを取り入れた新作Tシャツをはじめ、ブランド初となるリメイクアイテムもラインナップ。リメイク品は、古着に刺繍を入れた"1点モノ”に仕上げているので、イベント限定での販売となる。

なお一部アイテムはリアルイベントにて売り切れ次第終了。これから本格的に訪れるサマーシーズンに向けて、"今すぐ着たい”TシャツをGETしてみては。

【詳細】

タナカダイスケのTシャツ即売イベント

期間:2023年5月26日(金)14:00~20:00、5月27日(土)12:00~19:00

※WEBストアは5月27日(土)21:00~

場所:エレファントスタジオ

住所:東京都渋谷区渋谷2-7-4

※支払いはクレジットカードのみ。

※買い物袋の持参推奨。

アイテム例:

<新作Tシャツ>

Cherry T-shirt

Many cherry T-shirt

AKKIGAI on White T-shirt 17,600円

AKKIGAI Black T-shirt 15,400円

Angel bra dress.T-shirt(Non wire) 26,400円

BONSAI Pot T-shirt 11,000円

Heart whipped cream T-shirt 10,780円

Three headed snake white T-shirt 13,200円