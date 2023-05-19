ＣＡＮＢＡＳ　大幅に続落、新株50万株など発行で58.5億円調達、希薄化懸念で売り／新興市場スナップショット

*13:01JST <4575> ＣＡＮＢＡＳ 1486 -121

大幅に続落。第三者割当で新株50万株、新株予約権3万2500個（潜在株式数325万株）を発行すると発表している。調達資金の約58.5億円（差引手取概算額）は、主要パイプラインのCBP501臨床第3相試験費用や運営資金に充てる。CBP501は、免疫系抗がん剤との併用で薬効を高める作用が見出された免疫着火剤。新株と潜在株式数の合計は発行済株式総数の23.68％に相当することから、株式価値の希薄化懸念で売られているようだ。《ST》