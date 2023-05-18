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NY外為：ドル続伸、ドル・円心理的節目138円も視野
記事提供元：フィスコ
*01:38JST NY外為：ドル続伸、ドル・円心理的節目138円も視野
NY外為市場で金利上昇に伴いドルは続伸した。住宅着工件数の増加で景気減速懸念が後退。さらに、地銀の健全性への警戒感が後退したほか、債務不履行回避への期待も強まった。リスク選好の動きに米国債相場も続落。10年債利回りは3.5698％まで上昇した。
__NEW_LINE_ドル・円は137円57銭まで上昇後も、2日につけた高値137円77銭や心理的節目の138円も視野に入った。ユーロ・ドルは1.0840ドルから1.0810ドルまで下落し4月初旬来の安値を更新した。
_NEW_LINE__《KY》
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