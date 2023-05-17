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光通信　大幅反発、今期の増益・増配見通しをポジティブ視

2023年5月17日 10:45

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記事提供元：フィスコ

*10:45JST 光通信---大幅反発、今期の増益・増配見通しをポジティブ視
光通信＜9435＞は大幅反発。前日に23年3月期の決算を発表、営業利益は866億円で前期比3.6％増となり、従来予想の850億円をやや上回る着地に。期末配当金も138円計画から141円に引き上げ。また、24年3月期営業利益は930億円、同7.4％増と連続増益見通し。年間配当金は前期比21円増の564円を計画している。さらに、発行済み株式数の0.78％に当たる35万株、50億円を上限とする自社株買いの実施も発表している。《ST》

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