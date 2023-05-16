関連記事
RS Technologies 1Q増収・2ケタ増益、通期業績予想に向けて売上高・利益ともに順調に推移
記事提供元：フィスコ
*16:41JST RS Technologies---1Q増収・2ケタ増益、通期業績予想に向けて売上高・利益ともに順調に推移
RS Technologies＜3445＞は15日、2023年12月期第1四半期（23年1月-3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比9.8%増の121.47億円、営業利益が同15.1%増の30.11億円、経常利益が同27.2%増の36.35億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同38.8%増の17.04億円となった。
2023年12月期通期について、売上高が前期比1.9%増の508.00億円、営業利益が同0.6%増の131.00億円、経常利益が同7.7%減の143.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同4.4%減の74.00億円とする2月20日公表の連結業績予想を据え置いている。《SI》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日本エアーテック 1Qは2ケタ増収、バイオロジカル分野や電子工業分野への販売が堅調 5/16 16:43
- ヒーハイスト 23年3月期は減収なるもユニット製品は増収を果たす 5/16 16:38
- unerry タイ王国で「Beacon Bank」事業を開始、人流ビッグデータの分析・可視化サービスを提供 5/16 16:31
- 窪田製薬ホールディングス 1Qは医療機器・低分子化合物の事業展開および研究開発を引き続き継続 5/16 16:26
- 日本アジア投資 23年3月期は2ケタ増収、営業利益の黒字化を達成 5/16 16:22