*15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか保険業、ガラス・土石製品、輸送用機器、非鉄金属なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか医薬品、電気機器、小売業、食料品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電力・ガス業 ／ 407.87 ／ 1.46

2. 医薬品 ／ 3,618.91 ／ 1.28

3. 電気機器 ／ 3,772.04 ／ 1.11

4. 小売業 ／ 1,555.89 ／ 1.10

5. 食料品 ／ 2,038.14 ／ 1.10

6. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,355.41 ／ 1.07

7. パルプ・紙 ／ 469.48 ／ 1.05

8. 陸運業 ／ 2,112.43 ／ 0.99

9. 金属製品 ／ 1,216.6 ／ 0.95

10. 銀行業 ／ 202.2 ／ 0.94

11. 空運業 ／ 235.26 ／ 0.89

12. その他製品 ／ 3,974.7 ／ 0.89

13. 建設業 ／ 1,349.23 ／ 0.87

14. 機械 ／ 2,445.32 ／ 0.82

15. 鉱業 ／ 434.52 ／ 0.69

16. その他金融業 ／ 760.85 ／ 0.69

17. 精密機器 ／ 10,221.98 ／ 0.66

18. 鉄鋼 ／ 617.95 ／ 0.42

19. 化学工業 ／ 2,220.47 ／ 0.35

20. ゴム製品 ／ 3,964.51 ／ 0.33

21. 繊維業 ／ 667.89 ／ 0.25

22. 情報・通信業 ／ 5,031.29 ／ 0.14

23. 卸売業 ／ 2,684.89 ／ 0.13

24. 水産・農林業 ／ 507.34 ／ 0.12

25. 不動産業 ／ 1,486.11 ／ 0.07

26. サービス業 ／ 2,570.04 ／ -0.03

27. 証券業 ／ 361.73 ／ -0.21

28. 石油・石炭製品 ／ 1,111.52 ／ -0.25

29. 非鉄金属 ／ 1,058.52 ／ -0.28

30. 輸送用機器 ／ 3,335.52 ／ -0.30

31. ガラス・土石製品 ／ 1,152.46 ／ -0.31

32. 保険業 ／ 1,392.93 ／ -0.52

33. 海運業 ／ 1,080.76 ／ -2.48《CS》