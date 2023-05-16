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ｃｏｔｔａ 年初来高値、23年9月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も8円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:49JST <3359> ｃｏｔｔａ 575 +71
年初来高値。23年9月期の営業利益予想を従来の6.20億円から7.80億円（前期実績5.51億円）に上方修正している。人的リソースや広告宣伝費を集中させたことから、運賃コストや物流人件費が改善する見込みとなったため。併せて期末配当予想を従来の4.00円から8.00円（前期末実績4.00円）に増額修正している。また、30年9月期の営業利益目標を19.60億円とする中期経営計画を公表している。《ST》
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