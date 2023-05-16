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ヘッドウォーター　大幅に3日ぶり反発、6月30日に1対2の株式分割、23年12月期第1四半期は営業黒字に転換／新興市場スナップショット

2023年5月16日 09:37

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記事提供元：フィスコ

*09:37JST <4011> ヘッドウォーター 16840 +2570
大幅に3日ぶり反発。6月30日を基準日として1株につき2株の割合で分割すると発表している。23年12月期第1四半期（23年1-3月）の営業損益は0.61億円の黒字（前年同期実績0.10億円の赤字）で着地した。AIインテグレーションサービスやDXサービスなどが順調に伸び、黒字に転換した。通期予想は前期比9.4％増の1.20億円の黒字で据え置いた。進捗率は50.8％に達している。《ST》

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