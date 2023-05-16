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アルファ 2024年3月期の配当予想を変更、創業100周年における記念配当10円
記事提供元：フィスコ
*09:34JST アルファ---2024年3月期の配当予想を変更、創業100周年における記念配当10円
アルファ＜3434＞は11日、2024年3月期の1株当たり配当予想について決議した。
同社は、2023年4月14日で創業100周年を迎え、2024年3月期第2四半期末配当において1株当たり10円の記念配当を実施することを発表した。
これにより2024年3月期中間配当金は普通配当10円に記念配当10円を加えた20円となり、年間配当金は期末配当予想25円と合わせ45円を予定している。《SI》
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