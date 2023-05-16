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アルファ 剰余金の配当を発表、期末配当は20円00銭に決定
記事提供元：フィスコ
*09:38JST アルファ---剰余金の配当を発表、期末配当は20円00銭に決定
アルファ＜3434＞は11日、2023年3月期期末配当を行うことを決議した。
同社は、直近の配当予想どおり1株当たりの配当金を20円00銭、総額1.91億円とすることを発表。第2四半期末の10円00銭と合わせると年間では1株当たり30円00銭となる。
なお、本件は2023年6月23日に開催予定の第85回定時株主総会に付議する予定としている。《SI》
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