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アルファ　剰余金の配当を発表、期末配当は20円00銭に決定

2023年5月16日 09:38

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記事提供元：フィスコ

*09:38JST アルファ---剰余金の配当を発表、期末配当は20円00銭に決定
アルファ＜3434＞は11日、2023年3月期期末配当を行うことを決議した。
同社は、直近の配当予想どおり1株当たりの配当金を20円00銭、総額1.91億円とすることを発表。第2四半期末の10円00銭と合わせると年間では1株当たり30円00銭となる。
なお、本件は2023年6月23日に開催予定の第85回定時株主総会に付議する予定としている。《SI》

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