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ニコアンド×「明治 エッセル スーパーカップ」の巾着＆タオルなどコラボ雑貨
ニコアンド(niko and ...)が「明治 エッセル スーパーカップ」とコラボレーション。2023年5月12日(金)より、雑貨などが全国ニコアンドほかにて発売される。
■ニコアンド×「明治 エッセル スーパーカップ」
1994年9月の発売以来、多くの人に愛され続けているアイス「明治 エッセル スーパーカップ」。今回のコラボレーションでは、“ニコニコと楽しい毎日を提供する”をコンセプトに、スーパーカップのパッケージデザインなどをもとにした雑貨を展開する。
■スーパーカップの蓋を描いた巾着や塩ビカードケース
ラインナップするのは、スーパーカップのパッケージデザインや、様々なアイスを並べたグラフィックを配した巾着や塩ビカードケース、タオルハンカチ、アクリルキーホルダーなど。“SUPER CUP”や“meiji Essel”のロゴを大きく配したデザインもキュートだ。
中でもスマホショルダーに注目。ホワイトやグリーンのストラップに繋がったシートには、スーパーカップのパッケージなどのグラフィックがあしらわれている。
■コラボスムージーも
また、ニコアンドコーヒー各店では、コラボレーションスムージーを用意。バニラアイスの王道「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」をまるごと1個使用したバニラフレーバーと、「ニコアンドコーヒーオリジナル エスプレッソ」を使用したコーヒーフレーバーの2種を取り揃える。
【詳細】
ニコアンド×「明治 エッセル スーパーカップ」
発売日：2023年5月12日(金)
展開店舗：ニコアンドコーヒーイオンレイクタウン店、ららぽーと富士見店、TOKYO店、二子玉川ライズ S.C.店、ららぽーと海老名店、イオンモール白山店、mozoワンダーシティ店、イオンモールナゴヤドーム前店、イオンモール津南店、京都寺町店、梅田ヘップファイブ店、神戸ハーバーランドウミエ店、ならファミリー店、ららぽーと福岡店、アミュプラザくまもと店、アミュプラザおおいた店、イオンモール鹿児島店、イオンモール豊川店、ニコアンドキッチン イオンモール甲府昭和店
※店舗によって発売日が異なる場合あり。
※公式ウェブストアでは5月12日(金)10:00～公開。
アイテム例：
・巾着 1,980円
・タオルハンカチ 990円
・塩ビカードケース 990円
・スマホショルダー 1,650円
・アクリルキーホルダー 660円
■コラボレーションドリンクメニュー「明治 エッセル スーパーカップ スムージー」550円
フレーバー：バニラスムージー、コーヒースムージー
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