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ニコアンド×「明治 エッセル スーパーカップ」の巾着＆タオルなどコラボ雑貨

2023年5月14日 16:44

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記事提供元：ファッションプレス

　ニコアンド(niko and ...)が「明治 エッセル スーパーカップ」とコラボレーション。2023年5月12日(金)より、雑貨などが全国ニコアンドほかにて発売される。

■ニコアンド×「明治 エッセル スーパーカップ」

　1994年9月の発売以来、多くの人に愛され続けているアイス「明治 エッセル スーパーカップ」。今回のコラボレーションでは、“ニコニコと楽しい毎日を提供する”をコンセプトに、スーパーカップのパッケージデザインなどをもとにした雑貨を展開する。

■スーパーカップの蓋を描いた巾着や塩ビカードケース

　ラインナップするのは、スーパーカップのパッケージデザインや、様々なアイスを並べたグラフィックを配した巾着や塩ビカードケース、タオルハンカチ、アクリルキーホルダーなど。“SUPER CUP”や“meiji Essel”のロゴを大きく配したデザインもキュートだ。

　中でもスマホショルダーに注目。ホワイトやグリーンのストラップに繋がったシートには、スーパーカップのパッケージなどのグラフィックがあしらわれている。

■コラボスムージーも

　また、ニコアンドコーヒー各店では、コラボレーションスムージーを用意。バニラアイスの王道「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」をまるごと1個使用したバニラフレーバーと、「ニコアンドコーヒーオリジナル エスプレッソ」を使用したコーヒーフレーバーの2種を取り揃える。

【詳細】
ニコアンド×「明治 エッセル スーパーカップ」
発売日：2023年5月12日(金)
展開店舗：ニコアンドコーヒーイオンレイクタウン店ららぽーと富士見店TOKYO店二子玉川ライズ S.C.店ららぽーと海老名店イオンモール白山店mozoワンダーシティ店イオンモールナゴヤドーム前店イオンモール津南店京都寺町店梅田ヘップファイブ店神戸ハーバーランドウミエ店ならファミリー店ららぽーと福岡店アミュプラザくまもと店アミュプラザおおいた店イオンモール鹿児島店イオンモール豊川店ニコアンドキッチン イオンモール甲府昭和店
※店舗によって発売日が異なる場合あり。
※公式ウェブストアでは5月12日(金)10:00～公開。
アイテム例：
・巾着 1,980円
・タオルハンカチ 990円
・塩ビカードケース 990円
・スマホショルダー 1,650円
・アクリルキーホルダー 660円

■コラボレーションドリンクメニュー「明治 エッセル スーパーカップ スムージー」550円

フレーバー：バニラスムージー、コーヒースムージー

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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