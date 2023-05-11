*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、英GDPなど

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(3月) 2兆8653億円 2兆1972億円

08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(4月27、28日分)

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(4月) 3.0％

08:50 貸出動向 銀行計(4月) 3.3％

08:50 対外・対内証券投資(先週、先々週)

11:00 東京オフィス空室率(4月) 6.41

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月) 54.1

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(4月) 54.0 53.3



G7財務相・中央銀行総裁会議(13日まで)



＜海外＞

10:30 中・消費者物価指数(4月) 0.7％

10:30 中・生産者物価指数(4月) -2.5％

15:00 英・GDP(1-3月) 0.6％

15:00 英・鉱工業生産指数(3月) -0.2％

15:00 英・商品貿易収支(3月) -175.34億ポンド

20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 4.25％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週)

21:30 米・生産者物価コア指数(4月) 3.4％



石油輸出国機構(OPEC)月報

マレーシア・ITEX2023(12日まで)

米・30年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》