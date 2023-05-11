ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、英GDPなど

2023年5月11日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、英GDPなど
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(3月)　2兆8653億円　2兆1972億円
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(4月27、28日分)
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(4月)　　3.0％
08:50　貸出動向 銀行計(4月)　　3.3％
08:50　対外・対内証券投資(先週、先々週)
11:00　東京オフィス空室率(4月)　　6.41
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(4月)　　54.1
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(4月)　54.0　53.3


G7財務相・中央銀行総裁会議(13日まで)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(4月)　　0.7％
10:30　中・生産者物価指数(4月)　　-2.5％
15:00　英・GDP(1-3月)　　0.6％
15:00　英・鉱工業生産指数(3月)　　-0.2％
15:00　英・商品貿易収支(3月)　　-175.34億ポンド
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　　4.25％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
21:30　米・生産者物価コア指数(4月)　　3.4％


石油輸出国機構(OPEC)月報

マレーシア・ITEX2023(12日まで)

米・30年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る