*02:16JST NY外為：ドル・円安値圏で推移、米金利低下、10年債入札好調で

米財務省は350億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.448％でテイルはプラス0.9BPs（ベーシスポイント）だった。過去6回入札平均はプラス1.4BPs。また、応札倍率は2.45倍と、過去6回入札平均の2.41倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は67.5％と、過去6回入札平均の64.8％を上回った。

__NEW_LINE_好調な入札結果を受けて、米国債相場は高止まり。ドル売りが再開し、ドル・円は134円30－35銭と日中安値付近で推移した。

_NEW_LINE__《KY》