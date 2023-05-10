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サンウェルズ 大幅に反発、26年3月期の営業利益目標59.90億円、24年3月期予想は利益倍増で実質増配／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:44JST <9229> サンウェルズ 3150 -35
大幅に反発。26年3月期の営業利益目標を59.90億円とする中期経営計画を発表している。大都市圏を中心にパーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」の全国展開を目指す。24年3月期の営業利益予想は前期比105.5％増の29.47億円で、年間配当予想は10.00円（1対3の株式分割前の前期年間配当は26.00円）で、実質増配となる。同時に発表した23年3月期の営業利益は192.5％増の14.34億円で着地した。《ST》
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