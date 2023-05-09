ＧＮＩ　大幅に続伸、連結子会社が標的タンパク質分解誘導剤の開発で4000万ドル調達／新興市場スナップショット

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大幅に続伸。連結子会社でバイオテクノロジー企業のCullgen社がアストラゼネカ-CICCファンドをリード・インベスターとして新たに4000万ドルを資金調達したと発表している。今回の調達資金は、Cullgen社の技術プラットフォームのほか、がん領域やその他の疾患で標的タンパク質分解誘導剤の社内パイプラインの開発を支援するためのものという。標的タンパク質分解誘導技術の進展に対する期待から買いが入っているようだ。《ST》