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NY金：下落、良好な米雇用統計を受けて利食い売り強まる
記事提供元：フィスコ
*07:02JST NY金：下落、良好な米雇用統計を受けて利食い売り強まる
COMEX金6月限終値：2024.80 ↓30.90
5日のNY金先物6月限は下落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－30.90ドルの2024.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2007.00ドル－2061.30ドル。良好な4月米雇用統計を受けて6月以降も利上げを継続する可能性があるため、米長期金利は上昇し、利益確定目的とみられる売りが優勢となった。《MK》
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