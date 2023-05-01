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ＮＥＣ　急伸、市場想定を大きく上回る好決算に買いインパクト

2023年5月1日 12:48

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記事提供元：フィスコ

*12:48JST ＮＥＣ---急伸、市場想定を大きく上回る好決算に買いインパクト
ＮＥＣ＜6701＞は急伸。先週末に23年3月期の決算を発表、営業利益は1704億円で前期比28.6％増となり、市場コンセンサスを200億円程度上回る着地に。24年3月期の調整後営業利益は2200億円とし、こちらもコンセンサスを500億円程度上回っている。年間配当金は前期比10円増となる120円を計画。保守的なガイダンスともコメントされており、想定以上の好実態にポジティブなインパクトが先行。《TY》

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