グローバルセキュ　大幅に8日ぶり反発、24年3月期の営業利益予想47.3％増、前期は67.4％増／新興市場スナップショット

*09:46JST <4417> グローバルセキュ 5000 +295

大幅に8日ぶり反発。24年3月期の営業利益予想を前期比47.3％増の10.85億円と発表している。中堅・中小企業のサイバーセキュリティニーズやIT企業・SIerのセキュリティ教育ニーズが引き続き旺盛に推移すると見込む。同時に発表した23年3月期の営業利益は、67.4％増の7.36億円で着地した。セキュリティソリューションサービスが伸長したことに加え、セキュリティ教育ニーズの高まりなどが利益押し上げに貢献した。《ST》