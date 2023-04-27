関連記事
サイバートラスト ストップ高買い気配、24年3月期の営業利益予想32.9％増、前期は21.3％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:45JST <4498> サイバートラスト 2158 カ -
ストップ高買い気配。24年3月期の営業利益予想を前期比32.9％増の14.00億円と発表している。主力の認証・セキュリティサービスが堅調に推移するほか、Linux/OSSサービスやIoTサービスが伸長し、利益が拡大する見通し。23年3月期の営業利益は21.3％増の10.53億円で着地した。認証・セキュリティサービスが順調だったことに加え、IoTサービスで受託開発やセキュリティコンサル案件を獲得し、増益に寄与した。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ニューラル ストップ高買い気配、ソニーと資本業務提携、調達資金の6.62億円は研究開発費に充当／新興市場スナップショット 4/27 09:36
- ＨＣＨ 年初来高値、アドバンスト・メディアと資本業務提携、互いに上限1.50億円の相手株取得／新興市場スナップショット 4/26 13:27
- ブティックス 年初来高値、23年3月期の営業利益予想を上方修正、M＆A仲介で中大型案件の成約増加／新興市場スナップショット 4/26 13:08
- ＥＬＥＭＥＮＴＳ 一時ストップ高、マイナカード機能のスマホ搭載に対応した本人確認方式提供／新興市場スナップショット 4/26 13:00
- ｉｓｐａｃｅ ストップ安売り気配、月面着陸の確認困難、ハードランディングの可能性で失望売り／新興市場スナップショット 4/26 10:00