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サイバートラスト　ストップ高買い気配、24年3月期の営業利益予想32.9％増、前期は21.3％増／新興市場スナップショット

2023年4月27日 09:45

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記事提供元：フィスコ

*09:45JST <4498> サイバートラスト 2158 カ -
ストップ高買い気配。24年3月期の営業利益予想を前期比32.9％増の14.00億円と発表している。主力の認証・セキュリティサービスが堅調に推移するほか、Linux/OSSサービスやIoTサービスが伸長し、利益が拡大する見通し。23年3月期の営業利益は21.3％増の10.53億円で着地した。認証・セキュリティサービスが順調だったことに加え、IoTサービスで受託開発やセキュリティコンサル案件を獲得し、増益に寄与した。《ST》

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