関連記事
GDH 大幅高、23年3月期の期末配当予想を増額修正、初配へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:31JST <4437> GDH 1301 +128
大幅高。23年3月期の期末配当予想を従来の無配から5.00円（前期末実績は無配）に増額修正している。初配となる。23年3月期の状況を踏まえ、今後も内部留保の充実を図り事業拡大のための投資を優先しつつ、株主への利益還元が可能との判断に至ったという。同期の純利益予想は前期比5.6％増の3.08億円。第3四半期累計（22年4月-12月）の実績は前年同期比65.0％増の2.79億円だった。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- アイドマＨＤ 大幅に7日ぶり反発、60万株処分の大株主「今後も安定株主として長期保有」／新興市場スナップショット 4/21 09:18
- Ａｉｍｉｎｇ 年初来高値、「ダンクロ」アクションRPGの事前登録開始、5月23日にサービス開始／新興市場スナップショット 4/20 13:20
- ＴｒｕｅＤａｔａ ストップ高買い気配、新サービス「Shopping Scan for LINE」の提供を5月から開始／新興市場スナップショット 4/20 13:00
- モダリス 大幅反発、筋ジストロフィー遺伝性疾患治療でMDL-101前臨床データを米学会で発表へ／新興市場スナップショット 4/20 12:41
- J・TEC 一時ストップ高、再生医療受託事業で帝人とライセンス契約締結／新興市場スナップショット 4/20 09:41