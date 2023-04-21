GDH　大幅高、23年3月期の期末配当予想を増額修正、初配へ／新興市場スナップショット

*09:31JST <4437> GDH 1301 +128

大幅高。23年3月期の期末配当予想を従来の無配から5.00円（前期末実績は無配）に増額修正している。初配となる。23年3月期の状況を踏まえ、今後も内部留保の充実を図り事業拡大のための投資を優先しつつ、株主への利益還元が可能との判断に至ったという。同期の純利益予想は前期比5.6％増の3.08億円。第3四半期累計（22年4月-12月）の実績は前年同期比65.0％増の2.79億円だった。《ST》