*07:37JST 米国株式市場は反落、追加利上げを警戒（14日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

JUN23

Ｏ 28435（ドル建て）

Ｈ 28625

Ｌ 28365

Ｃ 28530 大証比+110（イブニング比+10）

Vol 4794



JUN23

Ｏ 28390（円建て）

Ｈ 28585

Ｌ 28325

Ｃ 28490 大証比+70（イブニング比-30）

Vol 24752

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル133.79円換算）でトヨタ自＜7203＞、三菱UFJ＜8306＞、

ファナック＜6954＞などは上昇した一方、ソフトバンクＧ＜9984＞、ルネサス＜6723＞、キ

リン＜2503＞などは下落するなど、全般はまちまちの展開。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 135.96 -1.27 1819 11

6758 （SONY） ソニーG 90.86 0.37 12156 46

9432 （NTTYY） NTT 29.75 -0.16 3980 -9

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 6.50 0.05 870 22

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 24.53 0.91 32819 -21

6954 （FANUY） ファナック 17.38 0.09 4651 78

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 19.03 -0.62 5092 -28

8316 （SMFG） 三井住友 8.31 0.13 5559 121

8001 （ITOCY） 伊藤忠 67.81 1.94 4536 5

7974 （NTDOY） 任天堂 10.22 0.02 5469 2

8031 （MITSY） 三井物 641.55 11.52 4292 4

7267 （HMC） ホンダ 26.10 -0.47 3492 15

6902 （DNZOY） デンソー 27.69 -0.36 7409 -17

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 19.64 -0.19 2628 4

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 107.30 -1.55 14355 -25

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.96 0.03 1980 41

5108 （BRDCY） ブリヂストン 19.69 -0.23 5269 -2

6702 （FJTSY） 富士通 26.49 -0.20 17720 -80

6723 （RNECY） ルネサス 6.87 -0.01 1838 -13.5

6503 （MIELY） 三菱電 23.60 -0.02 1579 -0.5

8002 （MARUY） 丸紅 146.50 2.62 1960 3

6301 （KMTUY） コマツ 24.55 0.07 3285 10

8053 （SSUMY） 住友商 18.40 -0.06 2462 16

4901 （FUJIY） 富士フイルム 50.77 -0.53 6793 -10

8591 （IX） オリックス 85.43 -0.10 2286 16

4911 （SSDOY） 資生堂 50.14 0.21 6708 9

2802 （AJINY） 味の素 35.95 0.04 4810 -11

8267 （AONNY） イオン 20.20 0.12 2703 4.5

8802 （MITEY） 菱地所 12.00 -0.10 1605 -2

1925 （DWAHY） 大和ハウス 23.77 0.00 3180 6

7201 （NSANY） 日産自 7.37 -0.14 493 2.2

9735 （SOMLY） セコム 15.92 -0.05 8520 129

2503 （KNBWY） キリン 15.60 -0.26 2087 -25

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.36 -0.01 2725 19.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 33.84 -1.10 4527 -13

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.47 0.01 4643 -12

8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.78 0.04 506 1.8

7270 （FUJHY） SUBARU 7.71 -0.20 2062 -3.5

6645 （OMRNY） オムロン 56.29 -1.14 7531 -9

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.18 -0.01 2796 13

5802 （SMTOY） 住友電 12.50 -0.15 1672 4

3407 （AHKSY） 旭化成 13.94 -0.24 933 -4.1

6988 （NDEKY） 日東電 31.83 -0.38 8517 -13

3402 （TRYIY） 東レ 11.05 -0.07 739 -3.1

7202 （ISUZY） いすゞ 11.43 -0.12 1529 -3

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.46 -0.10 4994 -1

7912 （DNPLY） 大日印 14.11 -0.17 3776 6

4704 （TMIC） トレンド 49.50 -0.24 6623 -17

6586 （MKTAY） マキタ 24.25 -0.22 3244 -1

1812 （KAJMY） 鹿島 12.17 0.07 1628 -24

（時価総額上位50位、1ドル133.79円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 6.50 870 22 2.59

8316 （SMFG） 三井住友 8.31 5559 121 2.23

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.96 1980 41 2.11

6954 （FANUY） ファナック 17.38 4651 78 1.71

7012 （KWHIY） 川重 8.75 2927 47 1.63

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5631 （JPSWY） 日製鋼 8.84 2365 -74 -3.03

6753 （SHCAY） シャープ 1.76 942 -17 -1.77

1812 （KAJMY） 鹿島 12.17 1628 -24 -1.45

6770 （APELY） アルプス 18.32 1226 -17 -1.37

3401 （TINLY） 帝人 10.75 1438 -19 -1.30



「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：33886.47 前日比：-143.22

始値：33981.71 高値：34082.94 安値：33730.85

年初来高値：36952.65 年初来安値：28660.94

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：12123.47 前日比：-42.80

始値：12117.91 高値：12205.72 安値：12026.55

年初来高値：15852.14 年初来安値：10088.83

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4137.64 前日比：-8.58

始値：4140.11 高値：4163.19 安値：4113.20

年初来高値：4818.62 年初来安値：3491.58

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 3.735％ 米10年国債 3.513％



米国株式市場は反落。ダウ平均は143.22ドル安の33,886.47ドル、ナスダックは42.81

ポイント安の12,123.46で取引を終了した。

予想を上回った銀行決算を好感し、寄り付き後、一時上昇。しかし、4月ミシガン大消

費者信頼感指数や同指数の1年期待インフレ率が予想を上回ったため、金利先高観が再

燃して下落に転じた。その後もボーイング（BA）の下落がさらなる売り圧力となり、

下落幅を拡大。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が一段の金融引き締めが必

要との考えを示すと、5月連邦公開市場委員会（FOMC）の追加利上げがほぼ織り込ま

れ、ハイテクも売られ、終日軟調に推移。終盤にかけても戻り鈍く終了した。セクタ

ー別では銀行が上昇した一方で、不動産が下落。

銀行のJPモルガン（JPM）は第1四半期決算で純金利収入が予想を上回ったほか、預金

残高も予想外に増加したことが明らかになり上昇。同業シティグループ（C）も第1四

半期決算で金利関連のトレーディング収入や金利収入増で予想外の増益を計上し、買

われた。ブラックロック（BLK）も四半期決算で1株利益が予想を上回り、上昇。一

方、航空機メーカーのボーイング（BA）は737MAX機の部品の品質問題を巡り一部納入

を停止すると発表して下落した。同機の組み立てを請け負うスピリット・エアロシス

テムズ（SPR）も下落。管理医療会社のユナイテッドヘルス（UNH）は1-3月期決算で増

収増益を計上、予想も小幅に引き上げたが、高齢者向けの比較的安価な保険を巡る価

格変更による影響に懸念を表明したため売られた。

投資家の恐怖心理をあらわすVIX指数は17付近まで低下し、昨年1月来で最低となっ

た。

（Horiko Capital Management LLC）《YN》