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今仙電機製作所　自己株式取得状況を発表

2023年4月14日 16:21

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記事提供元：フィスコ

*16:21JST 今仙電機製作所---自己株式取得状況を発表
今仙電機製作所＜7266＞は5日、自己株式の取得状況を発表した。

2023年3月31日現在における自己株式の取得状況の進捗について、3月1日～3月31日の期間において取得した同社普通株式の総数は558,000株で取得価額の総額は3.94億円となった。
なお、取得する株式の総数は自己株式を除く発行済み株式総数の5.0％にあたる1,150,000株で、取得総額は8.5億円（上限）になるとしている。《SI》

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