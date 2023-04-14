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JDSC　大幅に4日続伸、中部電力の自治体向けフレイル検知サービスにAI技術提供／新興市場スナップショット

2023年4月14日 14:02

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記事提供元：フィスコ

*14:02JST <4418> JDSC 952 +44
大幅に4日続伸。中部電力＜9502＞が開始した国内初の自治体向けフレイル（加齢により心身の働きが弱くなってきた状態）検知サービス「eフレイルナビ」に、JDSCが特許を所有する「電力データ解析によるフレイル検知AI技術」を提供したと発表している。同サービスでは、電力スマートメーターの電力使用実績データを分析し、フレイル検知結果を自治体の職員に知らせる。《ST》

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