*13:31JST トヨクモ---6製品全てのkintone連携サービスで星の評価を獲得。「CyPN Report」2年連続3製品で最高評価

トヨクモ＜4058＞は12日、サイボウズ＜4776＞が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」と連携するkintone連携サービスが、サイボウズが設定している評価基準「Cybozu Partner Network Report(CyPN Report)」にて、2年連続3製品で最高評価の3つ星を獲得。また他3製品でも星を獲得し、提供している全ての製品で星を獲得したと発表した。

CyPN Reportは、2021年より開始されたサイボウズオフィシャルパートナーの評価制度で、2022年より評価結果が公開されており、顧客が最適なパートナー企業や連携サービス選びに役立てることを目的としており、高スコアのサービスに星を3段階に分けて付与している。《SI》