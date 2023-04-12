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アンビDX　大幅に3日続伸、GameFiプラットフォーム事業のシンガポール企業と資本業務提携／新興市場スナップショット

2023年4月12日 09:36

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記事提供元：フィスコ

*09:36JST <3300> アンビDX 722 +23
大幅に3日続伸。GameFiプラットフォーム事業を展開するシンガポールのDEA社と資本業務提携すると発表している。DEA社の主力事業であるGameFiプラットフォーム「PlayMining」は100カ国以上に展開しており、ユーザー数は270万人を超えるという。今回の提携により、NFT（非代替性トークン）の提供やGameFiプラットフォームとアンビションDXホールディングスの入居者サービスの連動など新しいサービスや提供方法を検討するとしている。《ST》

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