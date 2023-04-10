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リニューアブルJ 大幅に5日ぶり反発、3月の国内売電収入、対計画比17.6％増、対前年比34.4％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:25JST <9522> リニューアブルJ 447 +44
大幅に5日ぶり反発。3月の国内売電収入速報値が対計画比で17.6％増の13.09億円になったと発表している。23年累計では16.4％増の26.35億円。前年同期比で見ると、3月は34.4％増、累計は28.2％増。売電収入の堅調ぶりが好感されていることに加え、リニューアブル・ジャパン株は4日に直近高値（515円）を付けてから値を下げており、押し目買い機運も買いを後押ししているようだ。《ST》
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