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NY外為：ドル伸び悩む、復活祭前の欧州引けにかけ
記事提供元：フィスコ
*00:46JST NY外為：ドル伸び悩む、復活祭前の欧州引けにかけ
NY外為市場では復活祭の祭日を控えた欧州市場引けにかけドルは伸び悩んだ。ドル・円は131円90銭の高値から131円70銭へじり安。一目均衡表の転換線132円09銭、雲下限132円16銭がレジスタンスとなっている。
ユーロ・ドルは1.0886ドルまで下落後、1.0928ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.2413ドルの安値から1.2441ドルまで再び上昇した。《KY》
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