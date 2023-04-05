*00:06JST NY外為：ポンド高止まり、英中銀のピル氏が追加利上げ示唆

NY外為市場ではポンド買いが優勢となった。英中銀チーフエコノミストのピル氏は根強いインフレがより高い金利を正当化する、と追加利上げを示唆した。

ポンド・ドルは1.2467ドルから1.2525ドルまで上昇し昨年6月来の高値を更新。ユーロ・ポンドは0.8729ポンドまで下落し、3月20日来の安値を更新後、0.8765ポンドまで反発。ポンド・円は円買いが強まり166円から164円70銭まで反落後、164円94銭で下げ止まった。《KY》