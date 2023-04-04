フィット　年初来高値、子会社がLAHD子会社と資本・業務提携、ヘルスケア施設に投資／新興市場スナップショット

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年初来高値。子会社で不動産投資を手掛けるFanta（東京都港区）がLAホールディングス＜2986＞子会社で不動産賃貸・管理事業のLAアセット（同）と資本・業務提携したと発表している。LAアセットがFantaに出資した上で、両社のリソースの連携やノウハウ、ネットワークを相互活用してヘルスケア施設に投資する。総運用資産500億円規模を目指す。将来的には両社協働によるヘルスケア施設特化型の投資法人創設に取り組む。《ST》