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Ａｒｅｎｔ　大幅に続落、前日に公開価格の2倍超に上伸も買い一服感／新興市場スナップショット

2023年4月4日 13:19

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記事提供元：フィスコ

*13:19JST <5254> Ａｒｅｎｔ 2466 -131
大幅に続落。3月28日に新規上場して公開価格（1440円）を25.1％上回る1802円で初値を付け、4月3日に3115円まで上伸していたが、その後は利益確定売りが続いている。建設業界を中心としたDXコンサルティングなどを手掛けており、23年6月期の営業利益予想は前期比115.2％増の5.23億円。成長期待が株高要因となっていたが、公開価格の2倍を超える水準では買い一服感が広がっているようだ。《ST》

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