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NY外為：ユーロ買い強まる、オーストリア中銀総裁が50BPの利上げも選択肢と主張、金融安定ならば
記事提供元：フィスコ
*00:13JST NY外為：ユーロ買い強まる、オーストリア中銀総裁が50BPの利上げも選択肢と主張、金融安定ならば
欧州中央銀行（ECB）のホルツマン・オーストリア中銀総裁はもし、世界的な金融システムの混乱が悪化しなければ、「5月会合での50BPの利上げ、依然選択肢になる」との考えを示した。
ユーロ買いが強まり、ユーロ・ドルは1.0917ドルまで上昇し日中高値を更新。ユーロ・ポンドは0.8771ポンドまで下落後、ユーロ買いが強まり0.8790ポンドまで上昇した。ユーロ・円は144円80銭まで上昇後は、144円12銭まで反落。《KY》
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