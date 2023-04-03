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今日の注目スケジュール：日銀短観、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2023年4月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(3月)　　48.6
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月)　3　7


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(3月)　51.5　51.6
14:00　印・製造業PMI(3月)　　55.3
15:30　スイス・消費者物価指数(3月)　3.2％　3.4％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　47.1　47.1
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(3月)　　0.71％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(3月)　　49.2
22:45　米・製造業PMI(3月)　　49.3
23:00　米・ISM製造業景況指数(3月)　47.5　47.7
23:00　米・建設支出(2月)　0％　-0.1％
27:00　ブ・貿易収支(3月)　　28.33億ドル


米・自動車販売(3月、4日までに)　1485万台　1489万台


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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