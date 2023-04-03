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今日の注目スケジュール：日銀短観、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(3月) 48.6
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月) 3 7
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(3月) 51.5 51.6
14:00 印・製造業PMI(3月) 55.3
15:30 スイス・消費者物価指数(3月) 3.2％ 3.4％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 47.1 47.1
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(3月) 0.71％
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(3月) 49.2
22:45 米・製造業PMI(3月) 49.3
23:00 米・ISM製造業景況指数(3月) 47.5 47.7
23:00 米・建設支出(2月) 0％ -0.1％
27:00 ブ・貿易収支(3月) 28.33億ドル
米・自動車販売(3月、4日までに) 1485万台 1489万台
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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