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Ubuntu Proが利用可能に
記事提供元：スラド
Canonicalは26日、昨年の10月からベータ版として提供してきた「Ubuntu Pro」の一般提供を開始した。Ubuntu Proは、個人および小規模な商用利用を対象とした無償サブスクリプションで、最大5台のマシンでの利用が可能。Ubuntu 16.04以降のUbuntu LTS（長期サポート）版で利用できる。最大10年間のセキュリティアップデートと、専用ツールへのアクセスが可能となる（Canonicalリリース、9to5Linux）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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