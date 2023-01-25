関連記事
Microsoft、旧バージョンOfficeのユーザー数特定する更新プログラム
記事提供元：スラド
headless 曰く、 Microsoft は 17 日、Office 2007 / 2010 / 2013 を対象にした更新プログラム KB5021751 をリリースした(The Register の記事)。
この更新プログラムは実際の更新プログラムではなく、サポートが終了した Office およびサポートが間もなく終了する Office を実行しているユーザーの数を Microsoft が特定するために使用するプログラムだ。そのため、何もインストールせずにサイレントモードで 1 回実行されるという。
対象バージョンのうち Office 2007 / 2010 は既にサポートが終了しており、Office 2013 は 4 月 11 日の月例更新を最後にサポートが終了する。
スラドのコメントを読む | ITセクション | アップグレード | マイクロソフト | 統計 | ソフトウェア | IT
関連ストーリー：
偽の Microsoft Office 製品パッケージを郵送するテクニカルサポート詐欺 2022年08月21日
富士通とレノボの合弁会社が提供するサブスクPCサービスが炎上 2022年04月25日
Microsoft Office、インターネットから取得したマクロをデフォルトブロックへ 2022年02月09日
ドイツ北端の州、オープンソース移行計画 2021年11月23日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
- Windows 11のメモ帳、Devチャネルでタブ機能のテストを開始 1/22 16:47
- Microsoft、ダウンロード版Windows 10を販売終了へ 1/21 11:39
- Firefox 109 リリース、Manifest V3を有効化しつつV2拡張機能も維持 1/21 11:38
- Microsoft、サポート診断ツールの廃止を計画か 1/18 17:21
- Windows 11 Insider Preview のWSA、全チャネルでAndroid 13に 1/14 18:52