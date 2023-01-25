Microsoft、旧バージョンOfficeのユーザー数特定する更新プログラム

headless 曰く、 Microsoft は 17 日、Office 2007 / 2010 / 2013 を対象にした更新プログラム KB5021751 をリリースした(The Register の記事)。

この更新プログラムは実際の更新プログラムではなく、サポートが終了した Office およびサポートが間もなく終了する Office を実行しているユーザーの数を Microsoft が特定するために使用するプログラムだ。そのため、何もインストールせずにサイレントモードで 1 回実行されるという。

対象バージョンのうち Office 2007 / 2010 は既にサポートが終了しており、Office 2013 は 4 月 11 日の月例更新を最後にサポートが終了する。

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